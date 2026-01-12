X!

Selgusid uue aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid

Kergejõustik
Noorte talvised mitmevõistluse Eesti meistrivõistlused.
Möödunud nädalavahetusel selgusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis käesoleva aasta esimesed Eesti meistrid, kui toimusid U14-U23 vanuseklasside talvised mitmevõistluse Eesti meistrivõistlused.

U-23 vanuseklassi noormeeste seitsmevõistluses krooniti Eesti meistriks Andreas Trumm (TÜASK), kes kogus seitsme alaga 5646 punkti. Hõbemedali sai kaela Marten Roasto (Viljandi KJS Sakala) 5539 punktiga ning pronksmedalile tuli Rasmus Floren (Rakvere KJK ViKe) 4702 punktiga, vahendab kergejõustikuliit.

Neidude U-23 vanuseklassi viievõistluse võitis Elsa Puu (TÜASK) tulemusega 3854 punkti. Teiseks tuli Anabel Sarapuu (Viljandi KJS Sakala) 3811 punktiga ning kolmanda koha sai Meelika Toom (Audentese SK) 3289 punktiga.

Noormeeste U-20 vanuseklassi seitsmevõistluse parim oli ülekaalukalt Tristan Konso (Rakvere KJK ViKe), kelle võidutulemus oli 5624 punkti. Eriti head minekut näitas Konso oma trumpalal 60 m tõkkejooksus, kus teda jäi U-20 Eesti rekordist lahutama vaid üks sajandik (Konso aeg 7.77, kehtiv rekord 7.76). Pjedestaali teisele ja kolmandale astmele tõusid KJK Saare sportlased – Ron Sebastian Puiestee tuli teisele kohale 5171 punktiga ning Andre Jürisson kolmandale kohale 5071 punktiga.

Sama vanuseklassi viievõistluses said kolmikvõidu SK Elite Sport neiud. Marleen Ritari tuli Eesti meistriks 4061 punktiga ning talle järgnesid Annika Põlluaas 3822 punktiga ja Hedi Andre 3425 punktiga.

U-18 vanuseklassi noormeeste seitsmevõistluse võitjaks tuli Aleksander Metsmaker (Rakvere KJK ViKe), kes kogus 5049 punkti. Teise koha sai Hank-Gerhard Hausenberg (Tartu SS Kalev) 4954 punktiga ning kolmanda koha Kert Kartsepp (Võru KJK Lõunalõvi) 4583 punktiga.

U-18 vanuseklassi neidude viievõistluses sai kuldmedali kaela Diana Johanna Vanamb (Tartu SS Kalev) tulemusega 3788 punkti. Teiseks tuli Bianca Maria Vuks (TÜASK) tulemusega 3667 punkti, kes edestas napilt kolmanda koha saanud Grete Malmi (Rakvere KJK ViKe), kelle tulemus oli 3659 punkti.

Poiste U-16 vanuseklassi seitsmevõistluse Eesti meistriks tuli Patrick Tomasson (Pärnu Kalevi KJK) 4486 punktiga. Hõbemedalile tuli Kristofer Nool (Võru KJK Lõunalõvi) 4207 punktiga ning pronksmedali sai kaela Stefan Võsu (SK Elite Sport) 4130 punktiga.

Tüdrukute U-16 vanuseklassi viievõistluse Eesti meistritiitli võitis samuti Pärnu KJK Kalev esindaja Emma Jürisoo, kelle tulemus oli 3352 punkti. Talle järgnesid Arina Tsatsurina (Tallinna KJK Kalev) tulemusega 3293 punkti ja Meribel Tiits (Audentese SK) tulemusega 3175 punkti.

Kõige nooremate ehk U-14 vanuseklassi poiste seitsmevõistluses krooniti Eesti meistriks Art Aleksander Tatter (SK Fortis) 5136 punktiga. Teiseks tuli Herbert Hang (Rakvere KJK ViKe) 4497 punktiga ning kolmandaks Derek Mark (SK Fortis) 4493 punktiga.

U-14 vanuseklassi tüdrukute viievõistluse parim oli Yevhenia Pyvovar (KJK Visa) tulemusega 4505 punkti. Hõbemedalile tuli Dorel Daum (SK Viraaž) tulemusega 4114 punkti ning pronksmedali sai kaela Helene Mia Millend (SK Fortis) tulemusega 3950 punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

