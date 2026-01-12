X!

Alonso ja Reali teed läksid lahku

Xabi Alonso.
Xabi Alonso. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Möödunud suvel Madridi Reali peatreeneri kohale asunud Xabi Alonso lahkus poolte kokkuleppel ametist.

"Xabi Alonso väärib igavesti Madridi fännide armastust ja imetlust, sest ta on Madridi Reali legend ja on alati meie klubi väärtusi esindanud. Real jääb alati tema koduks ning soovime talle ja tema treeneritetiimile edu järgmises eluetapis," seisis klubi pressiteates.

Alonso võttis möödunud suvel ohjad üle Carlo Ancelottilt. Real võitis tema käe all 34 kohtumisest 24, aga väidetavalt ei olnud klubi juhtkond juba pikemat aega rahul Alonso mängustiiliga, mis oli liiga kaitsev. Lisaks levisid meedias kuuldused, et meeskonna sisekliima ei ole kõige parem.

Uueks peatreeneriks nimetati 42-aastane Alvaro Arbeloa, kes on töötanud klubi juures alates 2020. aastast ja juhendanud selle aja jooksul erinevaid noortetiime. Alates juunikuust kuni praeguseni oli Arbeloa ametis Reali duubelmeeskonna peatreenerina.

Real hoiab koduliigas 19 vooru järel teist kohta, liidrile Barcelonale kaotatakse nelja punktiga. Meistrite liigas ollakse kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu kaheksa parema hulgas, mis tagaks otsepääsu kaheksandikfinaali.

Toimetaja: Henrik Laever

