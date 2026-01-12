Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

20-aastane Variawa kaotas tänavuse võistluse kõige pikema kiiruskatse viimases vaheajapunktis kaasmaalasele Henk Lateganile (Toyota Gazoo) 45 sekundiga, kuid pööras selle finišiks kolmesekundiliseks eduks.

Vähem kui minutiga kaotasid finišis etapivõitjale veel rootslane Mattias Ekström (Ford; +0.29) ja ameeriklane Seth Quintero (Toyota Gazoo; +0.37).

Ralli üldliider ja viiekordne võitja Nasser Al-Attiyah (Dacia) teenis viienda koha (+1.16). "Veidi enne finišit tegime vea, millega kaotasime umbes kolm minutit," avaldas Al-Attiyah finišis. "Ei ole midagi hullu. Olen tulemusega väga rahul. Õnneks me ei kaotanud väga palju aega."

Ralli üldarvestuses vähenes Al-Attiyahi edumaa teist kohta hoidva Ekströmi ees neljale minutile. Kolmandale kohale tõusis Lategan (+6.08), kellele järgnevad Fordi piloodid Nani Roma (+9.37) ja Carlos Sainz (+10.39) ning Sebastien Loeb (Dacia; +17.25).

Motikate arvestuses oli taas kiireim argentiinlane Luciano Benavides (KTM), kes teenis juba kolmanda etapivõidu. Teiseks tuli tiitlikaitsja Daniel Sanders (KTM; +4.50) ja kolmanda koha sai ameeriklane Ricky Brabec (Honda; +5.02).

Benavides kerkis ühtlasi kokkuvõttes liidriks, kuid Sanders kaotab talle vaid 10 sekundiga. Brabec on argentiinlasest nelja minuti ja 47 sekundi kaugusel.

Teisipäeval jätkub võistlus 418 kilomeetri pikkuse katsega.