Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

Eelmise kahe mänguga koguni 14 väravat visanud Bruinsile piisas pühapäeval Pittsburgh Penguinsi alistamiseks vaid ühest väravast.

Võiduvärava eest hoolitses rootslasest ründaja Viktor Arvidsson, kes oli täpne esimese perioodi keskel, aga määravat rolli mängis ka soomlasest puurivaht Joonas Korpisalo, kes tõrjus 27 pealeviset ning sai kirja hooaja esimese nullimängu.

Särava individuaalse sooritusega sai hakkama ka Vegas Golden Knightsi ründaja Tomaš Hertl, kes kogus 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) tulemusega lõppenud võidus San Jose Sharksi üle viis resultatiivsuspunkti. Hertl viskas kaks väravat ja andis väravasöödu Pavel Dorofejevi, Zach Whitecloud'i ja Shea Theodore'i tabamustele.

Aleksandr Ovetškin viskas värava ja jagas väravasöödu, aga tema leivaisa Washington Capitals pidi tunnistama Nashville Predatorsi 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) paremust. 40-aastane venelane jõudis 20 väravani ning on nüüd vähemalt 20 väravat visanud 21 hooaega järjest.

Teised tulemused:

Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets 2:3 (la.)

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:3