Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

Eikeri oli Neeli paariline ka Eesti tennisisti viimasel vigastuseelsel turniiril Guadalajaras. Koos võitsid nad kolm turniiri 2023. aastal, nende seas WTA 500 turniiri Tokyos. Kui Neel mullu novembris naasis, mängis ta koos kaasmaalanna Abigail Rencheliga kaks ITF-i W35 turniiri, millest ühe nad võitsid, vahendab Tennisnet.ee.

Esmaspäevases kohtumises Marie Bouzkova (Tšehhi) ja Luisa Stefani (Brasiilia) vastu jäid Eikeri/Neel alla 3:6, 0:6. Kui nad olid esimeses setis ühe murde tagasi saanud seisuks 3:4, võitsid nad pärast seda kaheksas geimis kokku vaid kümme punkti.