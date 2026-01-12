MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

Möödunud nädal tõi võõrsil mängivatele võrkpalluritele vajalikke võite nii koduliigades kui eurosarjades.

Möödunud nädalaga sai veel ühe eestlase koostöö senise tööandja läbi, kui Aserbaidžaani kõrgliigast Bakuu Khilasedichist lahkus Markkus Keel, kes nüüdseks on tagasi kodumaal. Viimaseks mänguks jäi Keelele CEV Challenge Cupi 1/16-finaali korduskohtumine Aalsti Lindemansiga, mis lõppes Aalsti 3:1 (21:25, 25:15, 25:19, 25:22) võiduga ja edasi pääses Aalst, kes kohtub järgmises ringis Tartu Bigbankiga. Keel mänguaega ei teeninud, vahendab Volley.ee.

Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik käisid väljakul CEV Cupi raames, kui kaheksandikfinaali avamängus alistati 3:0 (25-21, 25-17, 25-21) Maribori naiskond. Laak tõi omade parimana 15 punkti (+10). Kordusmäng toimub 14. jaanuaril.

Slovakkia meistriliigas aitasid Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kask oma koduklubi Uniza Žilina kahe võiduni. Esmalt saadi 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) jagu Hradokist, seitse blokki pannud Kask tõi kokku 12 punkti (+11) ja Cicetti 11 punkti (+4). Seejärel saadi 3:0 (27:25, 25:16, 25:21) võit ka liiga liidernaiskonna Bratislava Slovani üle, Cicetti tõi omade parimana 16 punkti (+9) ja Kask lisas kaheksa punkti (+4). Liigatabelis ollakse 32 punktiga kolmandal kohal.

Rumeenia meistriliigas sai Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau 3:0 (25:16, 25:19, 25:12) jagu Baia Marest, kolm serviässa löönud Hurdalt 14 punkti (+12) ja Teppanilt 13 punkti (+10). Tabelis on Zalau 29 punktiga esimene. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada asub 25 silmaga kolmandal real. Galati sai eelmisel nädalal CEV Challenge Cupi 1/16-finaali kordusmängus kirja 1:3 (22:25, 25:19, 24:26, 20:25) kaotuse Lissaboni Benficalt, millele järgnes ka kuldne geim, kus jäi samuti 15:13 peale vastane ja nii langes konkurentsist. Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka kolm punkti (+3), Lõhmus sekkus servima ja skoori ei avanud.

Karli Alliku koduklubi Abba Pineto sai Itaalia esiliigas 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 36:34) jagu Lupi Sienast. Allik panustas võitu 16 punkti (-2). Tabelis ollakse 32 punktiga liidrikohal. Itaalia teises liigas hakkab mängima Kevin Saar, kelle uueks koduklubiks on hetkel viimasel real asetsev Napoli.

Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas said Robert Täht ja Al Jazira nädala esimeses kohtumises kirja 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 13:15) kaotuse Dubai Shabab Ahlilt. Täht tõi 25 punkti (+11). Seejärel jäädi 0:3 (22:25, 21:25, 19:25) alla Al Waslile, Tähelt 18 punkti (+7). Liigatabelis ollakse kolmandal positsioonil.

Oliver Venno aitas Kuwait SC Kuveidi meistriliigas 3:0 (25:13, 27:25, 25:14) võidule Sulaibikhati üle, tuues 16 punkti (+13). Tabelis ollakse liidrikohal.

Joosep Kurik ja Genfi Chenois pidasid Šveitsis karikavõistluste kaheksandikfinaali mängu, kus saadi 3:0 (25:16, 25:13, 25:15) jagu Klettgaust.

Jaapani kõrgliigas mängis Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas kahel korral Osaka Bluteoniga. Esimene mäng kaotati 0:3 (21:25, 18:25, 22:25), Tammearult kaheksa ja Tammemaalt kuus punkti. Teine kohtumine lõppes vastase 3:1 (19:25, 27:25, 25:20, 25:18) võiduga, Tammearu arvele jäi 17 punkti, Tammemaa lisas 5 punkti. Tabelis on Hokkaido kaheksandal kohal.

Robert Viiber ja Narbonne pidid Prantsusmaa meistriliigas tunnistama Poitiers' 3:2 (23:25, 35:37, 25:21, 25:22, 15:7) paremust. Viiber sai tavapäraselt kirja täismängu ning panustas lisaks sidemängija tööle ka viis punkti (+1). Alex Saaremaa ja Chaumont olid tulemusega 3:1 (33:31, 27:25, 25:19, 25:18) paremad Sete'st, Saaremaalt 12 punkti (+8, sh neli blokki). Tabelis on Narbonne 19 silmaga üheksas ja Chaumont 15 punktiga 12. kohal. Chaumont pidas lisaks CEV Challenge Cupi 1/16-finaali korduskohtumise kreeklaste Syrose Foinikase vastu ja tagas 3:0 (25:22, 25:20, 25:19) võiduga pääsu järgmisse ringi, kus kohtutakse Iisraeli klubiga Tel Avivi Maccabi. Saaremaalt kuus punkti (+2). Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin sai esiliigas 3:0 (25:21, 25:23, 25:23) võidu France Aveniri üle, Kreegilt viis punkti (+2). Tabelis ollakse 24 punktiga kolmandad.

Soome kõrgliigas pidas Marily Lassi tööandjaks olev LiigaPloki naiskond kaks viiegeimilist mängu. Esmalt alistati 3:2 (13:25, 21:25, 25:22, 25:12, 15:10) Oiriveden Ponnistus, Lassilt 18 punkti (+13). Seejärel tuli aga vastu võtta 2:3 (25:16, 26:28, 25:21, 19:25, 8:15) kaotus LP Viestilt, Lass tõi taas 18 punkti (+10). Liigas ollakse 13 punktiga viimasel real.

Austrias sai Jan Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen lõppenud nädalal kirja 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:18) võidu Klagenfurti vastu. Üprus tõi osalise mänguajaga kolm punkti (+1). Liigas ollakse 26 punktiga kolmandal positsioonil.