Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

Kergejõustik
Liis-Grete ja Karel Hussar
Liis-Grete ja Karel Hussar Autor/allikas: Eesti Kergejõustikuliit
Kergejõustik

Liis-Grete ja Karel Hussar jõudsid oma karjääris uue verstapostini, kui osalesid laupäeval USA-s Tallahassees toimunud murdmaajooksu maailmameistrivõistlustel.

Varasemalt Euroopa meistrivõistlustel osalenud Hussarid tegid Floridas oma MM-debüüdi, Liis-Grete pälvis 90 naise seas 63. koha (+6.01) ja Karel 122 startija 82. koha (+4.36).

"Alustasin natuke kiirelt nagu mul kombeks on. Sellegipoolest tundsin end lõpuni välja tugevalt," vahendab Eesti Kergejõustikuliit Liis-Grete Hussari sõnu. "Nautisin täiega seda melu ja rada. Jõudsin mitu korda rajal mõelda, et pagana äge ja miks ma seda kõike teen. Olen õnnelik, et Karelil ka õnnestus. Andsime endast kõik, et täna siin stardis oleksime ja võistleksime hea tundega."

"Esimesel ringil olin viimaste seas, aga siis tundsin, et kohanesin ning laugetel rajaosadel suudan oma pika sammu ning maantee/pikamaa jooksja rütmi oma kasuks tööle panna ning järjest noppisin kohti," rääkis Karel Hussar. "Lõpuks suutsin tugevas konkurentsis kolmandiku selja taha jätta. Sellega olen rahul. Päris "haamrit" ei saanudki, järelikult oleks võinud isegi natuke julgemalt alustada. Aga oli hea kogemus."

Naiste seas sai keenialanna Agnes Jebet Ngetich ajaga 31.28 esimese MM-tiitli, esikolmikusse mahtusid veel ugandalanna Joy Cheptoyek (+0.42) ja etioopialanna Senayet Getachew (+1.45). Uganda välejalg Jacob Kiplimo võitis ajaga 28.18 oma kolmanda järjestikuse maailmameistritiitli, medali said kaela veel etioopialane Berihu Aregawi (+0.18) ja keenialane Daniel Simiu Ebenyo (+0.09).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

