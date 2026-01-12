X!

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

Korvpall
Anthony Edwards
Anthony Edwards Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Minnesota Timberwolves teenis korvpalliliigas NBA vägeva võidu, kui tuli kodupubliku ees San Antonio Spursi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust.

Kodupubliku ees mänginud Timberwolves jäi koheselt Spursi vastu tagaajaja rolli ning külalised alustasid 16:0 spurdiga, kuid võõrustaja suutis teisel veerandil ühele punktile lihvida. San Antonio sai enne poolajapausi aga uuesti hoo üles ning jõudis kolmanda veerandi alguses 19-punktilise eduni, otsustavale veerandile mindi külaliste 85:71 eduseisul.

Spurs juhtis veel seitse ja pool minutit enne lõpusireeni kümnega, aga Timberwolves kaevas end lõplikult august välja ja saavutas kaks minutit enne mängu lõppu esimest korda ka eduseisu.

Anthony Edwards võttis 17 sekundit enne lõppu Spursi kaitse ette ning tabas üle kaitsja käe viske, mis andis Timberwolvesile ühepunktilise edu. Spurs mängis seejärel Victor Wembanyama peale, aga prantslase vise ei kukkunud. Lauavõitluse järel sai kaugelt visata ka De'Aaron Fox, aga ka see vise ei läbinud rõngast ja Minnesota pääses kodupubliku ees 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18) võiduga.

Võiduviske tabanud Edwards tõi Timberwolvesile 23 punkti, Donte DiVincenzo lisas omalt poolt 19 punkti, üheksa lauapalli ja seitse korvisöötu. Naz Reid tegi 17 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli. Spursi parim oli Wembanyama, kes lõpetas 29 punkti ja seitsme lauapalliga.

Timberwolvesi võit tegi läänekonverentsi teise koha heitlust veelgi tihedamaks, öösel vastu esmaspäeva teenis võidu ka Denver Nuggets, kes alistas Milwaukee Bucksi 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30). Ilma Nikola Jokicita mängiv Denver sai Tim Hardaway Jr.-ilt 25 punkti, Aaron Gordon lisas 23 silma. Giannis Antetokounmpo tegi Bucksi eest järjekordse hiilgemängu, kui kogus 31 punkti, 11 korvisöötu ja kaheksa lauapalli, kuid sellest ei piisanud.

Spurs (27 võitu, 12 kaotust) jätkab läänes teisel kohal, Nuggets (26-13) ja Timberwolves (26-14) jäävad aga ühe võidu kaugusele.

Konverentsi tipus jätkab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder, kes alistas kodupubliku ees Miami Heati 124:112 (32:34, 22:25, 39:26, 31:27). Shai Gilgeous-Alexander viskas 29 punkti ja jagas kaheksa korvisöötu, Heati parim oli 23 punkti visanud Andrew Wiggins.

Thunder on võitnud 33 mängu ja kaotanud seitse. Lisaks eelmainitud klubidele jätkavad play-off'i kohtadel veel Los Angeles Lakers (23-13) ja Phoenix Suns (24-15), play-in'i kohtadel on Houston Rockets (22-14), Golden State Warriors (21-19), Portland Trail Blazers (19-21) ja Memphis Grizzlies (17-22).

Sel nädalal peetakse kaks mängu ka Euroopas, neljapäeval lähevad Berliinis vastamisi Orlando Magic ja Memphis Grizzlies ning pühapäeval mängivad samad klubid ka Londonis.

Tulemused:
Orlando - New Orleans 128:118
Memphis - Brooklyn 103:98
Toronto - Philadelphia 103:98 (la)
Portland - New York 114:123
Phoenix - Washington 112:93
Golden State - Atlanta 111:124
Sacramento - Houston 111:98

Toimetaja: Kristjan Kallaste

