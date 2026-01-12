Mai Narva pälvis kiirmale EM-il neljanda koha

Välkmale turniiril kogus Narva 13 partiiga 8,5 punkti, millega pälvis 17. koha. 126 osaleja konkurentsis tuli Euroopa meistriks hollandlanna Eline Roebers (10 p), kes edestas grusiinlannat Bella Khoenashvilit (10 p) ja poolatari Oliwia Kiolbasat (9,5 p).

Euroopa meistriks tuli grusiinlanna Nino Batsiashvili, kes kogus šveitslanna Alexandra Kosteniukiga sarnaselt üheksa punkti, kuid lisanäitajad olid Batsiashvili kasuks. Kokku osales kiirmale turniiril 142 maletajat.

Narva kogus 11 partiiga kaheksa punkti, aga veel viis konkurenti jäid sama tulemuse peale. Lisanäitajad andsid EM-pronksi lõpuks siiski grusiinlannale Sofio Gvetadzele, Narva saavutas kokkuvõttes neljanda koha.

Mai Narva kogus Monacos toimunud naiste kiirmale Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali vääriliselt punkte, aga langes lisanäitajatega neljandaks.

