Barcelona sai Jeddah's toimunud El Clasicoga 16. superkarika

Kohtumine algas tempokalt ning esimesena jõudis pärale Barcelona, kui Raphinha palli rivaali väravavõrku saatis.

Avapoolaja üleminutitel keris El Clasico end aga käima, kui meeskonnad lõid nelja minutiga kolm väravat: Vinicius Junior viigistas teisel üleminutil suurepärase soologa seisu, kaks minutit hiljem tõstis Robert Lewandowski palli üle Reali väravavahi, aga poolajale mindi ikkagi viigiseisul, sest Gonzalo Garcia suutis palli nurgalöögi järel tekkinud olukorras latist sisse lüüa.

Poolajapausi järel jätkas mäng tuliselt ning kollaseid kaarte välkus ohtralt, aga mängu otsustas 73. minutil Raphinha, kelle järjekordne tabamus viis Barcelona juhtima 3:2.

Barcelona pidi mängu lõpetama kümnekesi, kui Frenkie de Jong esimesel lisaminutil punase kaardiga väljakult saadeti, aga Barcelona tuli toime ning pälvis klubi ajaloo 16. superkarikatiitli. Ühtlasi on tegemist esimese korraga pärast 2011. aastat, kui üks tiim on võitnud superkarikaturniiri kahel järjestikusel aastal.

Barcelona on teeninud kolmes järjestikuses finaalis Reali üle võidu. Kodustele konkurentidele pole alates 26. oktoobrist kaotatud. Järgmine El Clasico toimub Hispaania kõrgliigas 10. mail.