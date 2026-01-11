Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

Võistkondliku tenniseturniiri United Cup võitis tänavu Poola, kes oli pühapäevases finaalis Šveitsist üle mängudega kaks-üks.

Kahel eelmisel aastal finaalis kaotuse vastu võtma pidanud Poola jäi kaotusseisu, kui maailma teine reket Iga Swiatek jäi 6:3, 0:6, 3:6 alla olümpiavõitjale Belinda Bencicile. Teises setis võitis poolatar oma servil 21 punktist vaid kuus.

Sydneys pika vigastuspausi lõpetanud Hubert Hurkacz alistas siis vanameister Stan Wawrinka 6:3, 3:6, 6:3 ning viigistas seisu, Poolale tagasid kolmandal katsel turniirivõidu Katarzyna Kawa ja Jan Zielinski, kes olid otsustavas paarismängus 6:4, 6:3 üle Bencicist ja Jakub Paulist.

"Saime lõpuks hakkama: kolm on kohtuseadus," ütles Swiatek. "Sel aastal oli see tõeline võistkondlik pingutus. Isegi kui minu üksikmängud ei olnud parimad, hoidsite mu tuju kõrgel ja uskusite lõpuni võitu," kiitis kuuekordne slämmivõitja koondisekaaslasi.