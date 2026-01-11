Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

Võrkpalli naiste Balti liiga põhiturniiril käisid pühapäeval väljakul kaks Eesti naiskonda ja mõlemad said ka võidu.

Kodusaalis mänginud Tartu Ülikool/Bigbank loovutas Läti U18/RVS võistkonnale ühe geimi, saavutades 3:1 (25:18, 21:25, 25:14, 25:15) võidu, vahendab volley.ee. Kuus serviässa löönud Nora Lember panustas tartlannade edusse 12, Kairin Tammel 11 ja Ingris Suvi 9 punkti. Justine Redliha vastas Läti võistkonna särgis 17 punktiga.

Mõlemad naiskonnad lõid 15 serviässa, kuid Tartu esindus patustas 8 ja lätlannad 19 veaga. Võitjad lahendasid rünnakuid 38- ja kaotajad 32-protsendiliselt. 28 punkti kogunud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis turniiritabelis koha võrra kolmandaks, möödudes RSU võistkonnast. Läti U18/RVS ei ole ainsana punktiarvet avanud.

Audentese Spordigümnaasium pidi võiduks pingutama maksimaalsed viis geimi, kui kodupubliku toetusel mängiti 3:2 (26:24, 26:24, 12:25, 18:25, 15:9) üle Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkond. Käimasoelval hooajal teiskordselt 20 punkti piiri ületanud Karmen Tugedam tõi võitjatele 22 (+12) punkti. Heidi Vahula assisteeris 15 ning Freia Liisa Palk ja Roosi Brigita Toom 12 punktiga. Seejuures tõi Toom nii blokis kui servil viis punkti.

Tasavägist lõppseisu kinnitavad ka peamised statistilised näitajad, kus suuri erinevusi ei tulnud. Rünnakul jäi Audentese peale numbritega 42%:41%, blokipunktides omakorda Leedu võistkond 11:9. Serviässasid märgiti võitjatele 13 ja kaotajatele 12.

Viiendal kohal jätkaval Audentese Spordigümnaasiumil on kirjas 14 ja kuuendat kohta hoidval Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnal 12 punkti.