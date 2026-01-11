Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

Kohtumise esimesed 25 minutit möödusid tasavägiselt, siis viskas külalismeeskond Pärnu seisul 51:52 järgmised 11 punkti ning hoidis ka otsustaval veerandajal eduseisu stabiilselt kahekohalisena.

Pärnakad toetusid pühapäeval algviisiklastele, kellest kolm mängisid enam kui 32 minutit: pingilt sai Pärnu ainult 12 punkti. Üleplatsimehena viskas Gregor Ilves 24 punkti (kaugvisked 8/16) ning jagas kuus resultatiivset söötu, Aleksander Hint panustas võitu 15 punkti ja kümne lauapalliga. Jorgen Rikberg tõi Viimsile 22 punkti.

Pärnu on nüüd teeninud neli võitu järjest ning hoiab tabelis seitsme võidu ja kaheksa kaotusega üheksandat kohta. Viimasel play-off'i kohal oleval Ogrel on vaid üks võit rohkem. Viimsil on kolm võitu ja 13 kaotust.