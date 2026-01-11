Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

Bigbank alistas 3:0 (25:17, 31:29, 25:15) Ezerzeme/DU ja on liigatabelis 26 punktiga teisel kohal. Ezerzeme on üheksa punktiga seitsmes, vahendab volley.ee.

Tartu meeskonna parimana tõi 18 punkti (+12) Martti Juhkami, kes lõi ka 7 serviässa. Jack Williams tõi 15 (+10) ja Mart Naaber 9 silma (+7). Bigbanki vastuvõtt oli 52% ja rünnak samuti 52%, blokist saadi 6 ja servilt 9 punkti (+11 viga). Ezerzeme edukaim oli 14 punktiga (-1) Sandis Vilcans. Lätlaste vastuvõtt oli 40% ja rünnak 46%, blokipunkte kogunes 6 ja servil löödi 2 punkti (9 viga).

Audentes/Solarstone pidi tunnistama Elga-Grafaite S-Sportas Šiauliai 3:0 (25:18, 25:19, 25:15) paremust. Artur Vincelovic tõi võitjatele 15 punkti (+9). Leedukate vastuvõtt oli 48%, rünnak 53%, blokipunkte teeniti 9, servil löödi 10 ässa ja eksiti 9 servil.

Audentese ridades kogus Kaspar Timusk 10 punkti (+2), Carl Kreek lisas 8 (+4) ja Mart Vahter tõi 6 silma (+6). Audentese vastuvõtt oli 28% ja rünnak 33%, blokipunkte saadi 7 ja servipunkte 5 (8 viga). Tabelis on Audentes jätkuvalt 3 silmaga eelviimane, Šiauliai tõusis 22 punktiga kolmandaks.

Viimases pühapäevases kohtumises oli Pärnu VK võõrsil 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:22) üle Selver x TalTechist. Pärnu kindlustas sellega oma liidripositsiooni, neil on koos 31 punkti. Selver on 20 punktiga kuues.

Pärnu kasuks tõi Daniel Ramirez Pita 22 punkti (+11), 11 punkti lisasid nii Taavet Leppik (+6) kui Toms Švans (+7). Pärnakate vastuvõtt oli 48% ja rünnak 46%, blokiga kogunes 11 punkti (6 ässa lõi Pita).

Selveri resultatiivseim oli Andres Jefanov, kes tõi 16 punkti (+3), Mads Roness lisas 11 (+4) ja Joosep Põldma 10 silma (+1). Tallinna klubi vastuvõtt oli 40% ja rünnak 44%, blokipunkte saadi 10 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 24 pallingul.