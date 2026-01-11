Galerii: Saaliliigas kaotas liider esimesed punktid

Tallinna FC Bunker Partneri jaoks algas laupäeval Narvas peetud kohtumine Narva United FC-ga edukalt, kui juba kolmandal minutil realiseeriti arvuline ülekaal. Narvakatest sai punase kaardi väravavaht Nikolai Pulkkinen.

Narva viigistas kiirelt, kuid avapoolaeg lõppes siiski Tallinna meeskonna 2:1 eduseisul.

Teise poolaja alguses löödi vähem kui kuue minutiga kolm väravat. Alguses narvalased viigistasid, siis läksid esimest korda juhtima, kuid külalised suutsid viigistada ning 3:3 424 pealtvaataja ees peetud mäng lõppeski.

Teised laupäevased kohtumised olid ühepoolsed. Tallinna FC Qarabag alistas kodus Tartu FC Interi 18:5 (7:2), kusjuures Vadim Aksjonov lõi seitse ning Lev Visman ja Vladislav Tšurilkin lõid kumbki neli väravat.

Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix sai võõrsil jagu Rummu Dünamost 16:3 (8:2). Võitjate kasuks lõi neli väravat Danila Tsõgankov ja kolm korda saatis palli vastaste väravasse Roman Bažkov.

Vooru viimases kohtuses viigistasid Tartu Ravens Futsal ja Saku Sporting 2:2 (0:0).

Põhiturniiri paremusjärjestus (9/14): 1. FC Bunker Partner 25, 2. Ravens Futsal 17, 3. FC Qarabag 15, 4. Sporting 14, 5. Narva United FC 13, 6. Silla FC Phoenix 12, 7. Dünamo 7, 8. FC Inter 0 punkti.

10. vooru mängud peetakse 16. ja 17. jaanuaril. Vooru keskses kohtumises on vastamisi FC Bunker Partner - Ravens Futsal.