Galerii: Saaliliigas kaotas liider esimesed punktid

Narva United FC - Tallinna FC Bunker Partner, 10.01.2025.
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigat kaheksa võiduga alustanud tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner sai üheksandas voorus tabelisse esimese viigipunkti.

Tallinna FC Bunker Partneri jaoks algas laupäeval Narvas peetud kohtumine Narva United FC-ga edukalt, kui juba kolmandal minutil realiseeriti arvuline ülekaal. Narvakatest sai punase kaardi väravavaht Nikolai Pulkkinen.

Narva viigistas kiirelt, kuid avapoolaeg lõppes siiski Tallinna meeskonna 2:1 eduseisul.

Teise poolaja alguses löödi vähem kui kuue minutiga kolm väravat. Alguses narvalased viigistasid, siis läksid esimest korda juhtima, kuid külalised suutsid viigistada ning 3:3 424 pealtvaataja ees peetud mäng lõppeski.

Teised laupäevased kohtumised olid ühepoolsed. Tallinna FC Qarabag alistas kodus Tartu FC Interi 18:5 (7:2), kusjuures Vadim Aksjonov lõi seitse ning Lev Visman ja Vladislav Tšurilkin lõid kumbki neli väravat.

Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix sai võõrsil jagu Rummu Dünamost 16:3 (8:2). Võitjate kasuks lõi neli väravat Danila Tsõgankov ja kolm korda saatis palli vastaste väravasse Roman Bažkov.

Vooru viimases kohtuses viigistasid Tartu Ravens Futsal ja Saku Sporting 2:2 (0:0).

Põhiturniiri paremusjärjestus (9/14): 1. FC Bunker Partner 25, 2. Ravens Futsal 17, 3. FC Qarabag 15, 4. Sporting 14, 5. Narva United FC 13, 6. Silla FC Phoenix 12, 7. Dünamo 7, 8. FC Inter 0 punkti.

10. vooru mängud peetakse 16. ja 17. jaanuaril. Vooru keskses kohtumises on vastamisi FC Bunker Partner - Ravens Futsal.

Toimetaja: Rene Kundla

