Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

Narva PSK alistas laupäeval kodus Tallinna HC Vipersi 6:2 (1:0, 4:2, 1:0). Mängu resultatiivseim oli nelja punktiga (1+3) Georgi Vassiljev.

Tartu Välk 494 alistas kodus 8:3 (3:1, 2:1, 3:1) Kohtla-Järve HC Everesti. Kolme väravaga oli võitjate edukaim Vassili Titarenko.

Enne nädalavahetust liider olnud Kohtla-Järve SK Viru Sputnik oli voorus mänguvaba.

Narva PSK on kogunud 18 punkti, SK Viru Sputnikul on liidrist üks punkt vähem. Kolmandal kohal on 15 punktiga konkurentidest kaks mängu rohkem pidanud Välk 494.

Põhiturniiri lõpuni on meeskondadel jäänud neli kuni kuus kohtumist.