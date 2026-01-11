X!

Eesti epeenaiskond võistleb AÜE-s kolmanda koha peale

Vehklemine
{{1768126140000 | amCalendar}}
Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE/BizziTeam/ Eva Pavia
Vehklemine

Eesti epeenaiskond võistleb pühapäeval Araabia Ühendemiraatides Fujairah's toimuval MK-etapil võistkonnavõistluses.

Esimeses ringis sai Eesti kindlalt jagu Araabia Ühendemiraatidest 45:14 ja alistas teises ringis ka neutraalse lipu all võistleva Venemaa naiskonna 32:24. Seejuures jäi Eesti kolmanda minimatši järel 6:10 taha, aga järgmises kolmes olid Eesti naised edukamad ja lõpuks tuli võit üsna kindlalt.

Veerandfinaalis õnnestus tasavägises kohtumises saada jagu ka Hiinast. Irina Embrich kaotas oma minimatši Tang Junyaole lausa 0:8 ja Eesti jäi taha 12:18. Järgmises kahes matšis vahe enam-vähem püsis, siis võitis Julia Beljajeva oma matši Shi Yuexini vastu 5:2 ja vähendas kaotusseisu kokkuvõttes 23:25-le.

Viimases minimatšis tulid lavale Katrina Lehis ja Tang Junyao. Lehis suutis kahetorkelise vahe kinni vehelda ja Eestile ka võidu tuua. Ta võitis oma minimatši 11:7 ja kokkuvõttes tähendas see Eestile võitu 34:32 ning kohta poolfinaalis.

Poolfinaalis tuli vastu võtta valus 30:31 kaotus Lõuna-Korealt. Ka see kohtumine kulges tasavägiselt, kus Eesti asus viie matši järel 16:14 juhtima. Paraku kaotas siis Julia Beljajeva Song Serale 3:5 ja Irina Embrich jäi alla Park Jinjoole 1:4.

Pärast Beljajeva 5:4 võitu Lim Taehee üle oli Eesti viimase matši eel taga 25:27. Erinevalt veerandfinaalist ei suutnud nüüd Lehis asja Eesti kasuks pöörata ja ühetorkelise vahega võitis 31:30 siiski Lõuna-Korea nelik.

Eesti koondis läheb kolmanda koha matšis vastamisi Ungariga.

Toimetaja: Siim Boikov

