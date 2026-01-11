X!

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

Vehklemine
Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE/BizziTeam/ Eva Pavia
Vehklemine

Eesti epeenaiskond võistleb pühapäeval Araabia Ühendemiraatides Fujairah's toimuval MK-etapil võistkonnavõistluses.

Esimeses ringis sai Eesti kindlalt jagu Araabia Ühendemiraatidest 45:14 ja alistas teises ringis ka neutraalse lipu all võistleva Venemaa naiskonna 32:24. Seejuures jäi Eesti kolmanda minimatši järel 6:10 taha, aga järgmises kolmes olid Eesti naised edukamad ja lõpuks tuli võit üsna kindlalt.

Veerandfinaalis õnnestus tasavägises kohtumises saada jagu ka Hiinast. Irina Embrich kaotas oma minimatši Tang Junyaole lausa 0:8 ja Eesti jäi taha 12:18. Järgmises kahes matšis vahe enam-vähem püsis, siis võitis Julia Beljajeva oma matši Shi Yuexini vastu 5:2 ja vähendas kaotusseisu kokkuvõttes 23:25-le.

Viimases minimatšis tulid lavale Katrina Lehis ja Tang Junyao. Lehis suutis kahetorkelise vahe kinni vehelda ja Eestile ka võidu tuua. Ta võitis oma minimatši 11:7 ja kokkuvõttes tähendas see Eestile võitu 34:32 ning kohta poolfinaalis.

Nelja parema hulgas on Eesti vastane Lõuna-Korea.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vehklemisuudised

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

10.12

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

08.12

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha

sport.err.ee viimased uudised

13:07

TÄNA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

13:02

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe? Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

loetumad

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10.01

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo