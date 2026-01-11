TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm
Täna kell 15.15 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Oberhofis, kus on kavas naiste 10 km jälitussõit. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.
Naiste jälitussõidule starditakse vastavalt kolm päeva varem sprindis näidatud tulemustele. Siis võidutses rootslanna Elvira Öberg, kellest mõnevõrra hiljem saavad lähte soomlanna Suvi Minkkinen (+0.21) ja prantslanna Julia Simon (+0.24).
Eesti esindajad on 60 jälitussõitu pääseja seas kaks: sprindis 23. koha saanud Regina Ermits (+1.26) ja 46. kohale tulnud Susan Külm (+2.07).
MK-sarja juhib prantslanna Lou Jeanmonnot, kes saab lähte seitsmendana (+0.55). Tal on koos 522 punkti, järgnevad norralanna Maren Kirkeeide (+0.34; 468 punkti) ja Minkkinen (428).
Toimetaja: ERR Sport