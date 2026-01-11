VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe?

Täna kell 13.20 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kahevõistluse MK-etapilt Otepääl, kus on kavas meeste normaalmäe suusahüpped. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee. Stuudiot juhib Johannes Vedru, reporter on Debora Saarnak.

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Stardiprotokollis on 57 kahevõistlejat, teiste seas eestlased Karel Pastarus (1), Ruubert Teder (2), Fred Gustavson (7) ja Kristjan Ilves (43). MK-sarja liidrivestis hüppab viimasena austerlane Johannes Lamparter (57).

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves sai kaheksanda koha nii reedel ühisstardist sõiduga võistlusel kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel. Võidud läksid vastavalt sakslasele Julian Schmidile ja norralasele Einar Luraas Oftebrole.