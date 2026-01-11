X!

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe?

Kahevõistlus
{{1768115220000 | amCalendar}}
Kahevõistlus

Täna kell 13.20 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kahevõistluse MK-etapilt Otepääl, kus on kavas meeste normaalmäe suusahüpped. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee. Stuudiot juhib Johannes Vedru, reporter on Debora Saarnak.

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Stardiprotokollis on 57 kahevõistlejat, teiste seas eestlased Karel Pastarus (1), Ruubert Teder (2), Fred Gustavson (7) ja Kristjan Ilves (43). MK-sarja liidrivestis hüppab viimasena austerlane Johannes Lamparter (57).

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves sai kaheksanda koha nii reedel ühisstardist sõiduga võistlusel kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel. Võidud läksid vastavalt sakslasele Julian Schmidile ja norralasele Einar Luraas Oftebrole.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

13:07

TÄNA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

13:02

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe? Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

sport.err.ee uudised

13:07

TÄNA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

13:02

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe? Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

10.01

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

10.01

Kruus ja Üprus said kodusel karikaetapil kolmanda koha Uuendatud

10.01

ETV spordisaade, 10. jaanuar

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

10.01

Cramo andis Tartu Ülikoolile teise kaotuse, TalTech sai Keilas võidulisa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo