TÄNA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas

Täna kell 15.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kahevõistluse MK-etapilt Otepääl, kus on kavas naiste kompaktvõistluse murdmaasõit. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot veab Johannes Vedru. Intervjuusid teeb Debora Saarnak.

Enne murdmaasõitu

Hüppemäel tegi parima soorituse norralanna Ingrid Laate, kes lendas 96,5 meetrit ja teenis 129,5 punkti. Kuigi tema hüpe oli teistest väga kindlalt üle, siis kompaktvõistluse reeglite tõttu see suurt edu murdmaadistantsiks siiski ei andnud.

Teise koha võtits sisse soomlanna Minja Korhonen (93,5 meetrit ja 112,4 punkti) ja kolmanda MK-sarja üldliider Ida Marie Hagen (Norra; 93 meetrit ja 109,8 punkti). Nemad kaotavad suusasõidu eel Laatele vastavalt kuue ja tosina sekundiga.

Järgnevad sakslannad Nathalie Armbruster (+0.17) ja Jenny Nowak (+0.22) ning ameeriklanna Alexa Brabec (+0.26).

Enne võistlust

Otepää maailmakarikaetapi viimasel päeval on kavas kompaktvõistlus, kus ei loe mitte üksnes hüppemäe soorituse punktisumma, vaid ka saavutatud koht ning selle alusel määratakse vahed murdmaasõiduks.

Kokku läheb rajale 33 kahevõistlejat, nende seas kollases liidrivestis ka norralanna Ida Marie Hagen, kes võidutses Lõuna-Eestis nii reedel ühisstardist sõidus kui ka laupäeval Gunderseni meetodil peetud võistlusel.