VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga

Täna kell 11.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Oberhofis, kus on kavas meeste 4 x 7,5 km teatesõit. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Kokku stardib 22 võistkonda, teiste seas ka Eesti koondis numbri all 9 ning koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin.

Senise hooaja jooksul on peetud kaks meeste teatesõitu: kui Östersundis oli Eesti koondis 11., siis Hochfilzenis õnnestus teenis kõrge kaheksas koht. Täpselt samas koosseisus ja järjestus stardib Eesti ka nüüd.

Mõlemad senised meeste teatesõidud on lõppenud täpselt sama esikolmikuga: esimene Norra, teine Prantsusmaa ja kolmas Rootsi. Norra koondis stardib Oberhofis koosseisus Isak Leknes Frey, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal ja Vetle Sjaastad Christiansen.

