X!

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

Jäähoki
Tallinna HC Panter
Tallinna HC Panter Autor/allikas: HC Panter
Jäähoki

Tallinna HC Panter jätkas jäähoki Balti liigas võidukalt, kui alistas võõrsil HS Riga 4:2.

Pealinnaklubid jätsid avaperioodil väravad viskamata, aga teisel perioodil läks aega vaid 50 sekundit, kui eestlased Roland Luhti tabamusest juhtima läksid. Riia vastas neli minutit hiljem, kuid kolmandiku lõpuks viis soomlane Lenni Suutari Panteri taaskord juhtima.

Liigatabeli viimasel real asetsev Riia klubi võitles aga südikalt ning jõudis otsustava kolmandiku neljandal minutil taas viigini, kuid Maksim Lovkov viis minut hiljem Tallinna klubi taaskord ette ja Rasmus Kiik pani mängu viimasel minutil võidule punkti, kui saatis litri tühja väravasse.

Lisaks väravate autoritele said Panteri eest resultatiivsuspunkte veel kaks väravasöötu andnud Andre Linde ning ühele tabamusele eeltööd teinud Hendrik Paul Laosma ja Nikita Puzakov.

HC Panter on tänavu Balti liigas võitnud üheksa kohtumist (kolm lisaajal) ning kogunud 20 punkti. Sellega asetsetakse tabelis kuuendal ehk viimasel play-off'i kohal, aga Elektrenai Energija on kahe vähema mänguga kogunud ühe punkti vähem.

Tabeli tipus jätkab Kiievi Capitals (44 p), kellele järgnevad Mogo (43 p), Zemgale (40 p), Liepaja (40 p) ja Riia Prizma (28 p).

HC Panteri järgmine mäng toimub 28. jaanuaril, kui Riias minnakse vastamisi Capitalsiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

19:51

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

09.01

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

08.01

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

07.01

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

06.01

Washington Capitals sattus kodus hoogu

06.01

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

05.01

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

04.01

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

03.01

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

03.01

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

20:19

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

17:50

"Spordipühapäev" uurib, kuidas olümpiaujula projekt edeneb

17:21

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

16:44

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

16:12

Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo