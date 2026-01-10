HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

Pealinnaklubid jätsid avaperioodil väravad viskamata, aga teisel perioodil läks aega vaid 50 sekundit, kui eestlased Roland Luhti tabamusest juhtima läksid. Riia vastas neli minutit hiljem, kuid kolmandiku lõpuks viis soomlane Lenni Suutari Panteri taaskord juhtima.

Liigatabeli viimasel real asetsev Riia klubi võitles aga südikalt ning jõudis otsustava kolmandiku neljandal minutil taas viigini, kuid Maksim Lovkov viis minut hiljem Tallinna klubi taaskord ette ja Rasmus Kiik pani mängu viimasel minutil võidule punkti, kui saatis litri tühja väravasse.

Lisaks väravate autoritele said Panteri eest resultatiivsuspunkte veel kaks väravasöötu andnud Andre Linde ning ühele tabamusele eeltööd teinud Hendrik Paul Laosma ja Nikita Puzakov.

HC Panter on tänavu Balti liigas võitnud üheksa kohtumist (kolm lisaajal) ning kogunud 20 punkti. Sellega asetsetakse tabelis kuuendal ehk viimasel play-off'i kohal, aga Elektrenai Energija on kahe vähema mänguga kogunud ühe punkti vähem.

Tabeli tipus jätkab Kiievi Capitals (44 p), kellele järgnevad Mogo (43 p), Zemgale (40 p), Liepaja (40 p) ja Riia Prizma (28 p).

HC Panteri järgmine mäng toimub 28. jaanuaril, kui Riias minnakse vastamisi Capitalsiga.