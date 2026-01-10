Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

Koduväljakul täismaja ees ehk veidi enam kui 5000 pealtvaatajaga staadionil mänginud Macclesfield asus kohtumist juhtima 43. minutil, kui Paul Dawson standardolukorras pealöögi väravasse suunas. Veerand tundi pärast teise poolaja algust tegi skoori ka Isaac Buckley.

Kõrgliigas mängiv Crystal Palace tegi poolajal kolm vahetust, kuid Macclesfield võitles suurepäraselt. Tiitlikaitsja jõudis küll 90. minutil Yeremy Pino tabamusega ühe värava kaugusele, aga viigivärav jäi kättesaamatuks ning Macclesfield teenis muinasjutulise 2:1 võidu.

Crystal Palace valdas palli 72 protsenti mänguajast ning tegi 433 edukat söötu võõrustaja 101 vastu. Samas tegid mõlemad tiimid raamidesse neli lööki, Wayne Rooney noorema venna Johni juhendatav Macclesfield tegi 13 pealelööki ja Crystal Palace ühe vähem.

Statistikabüroo OptaJoe andmeil teenis nn non-league klubi ehk võistkond, mis mängib Inglismaa jalgpallipüramiidis tugevuselt neljandast liigast madalamal astmel võidu tiitlikaitsja üle viimati 1909. aastal.

117 aastat tagasi suurüllatuse vormistanud klubiks oli ei keegi muu kui Crystal Palace.