"Spordipühapäev" uurib, kuidas olümpiaujula projekt edeneb

Eesti ujumise karikavõistlused
Eesti ujumise karikavõistlused Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Olümpia läheneb vääramatu hooga, "Spordipühapäev" pakub sel nädalal nii sobivalt talviseid kui ka ettevaatavalt suviseid mõtteid.

Koduse kahevõistluse maailmakarikaetapi nädalal räägitakse sellest spordialast ka rubriigis "Teel olümpiale".

Kuidas edeneb projekt olümpiamõõtmetes ujula rajamiseks Tondirabasse? Kas kopp suudetakse maasse lüüa veel sel aastal või jääbki protsess venima?

Juttu tuleb ka spordimeedia objektiivsusest ja analüütilisusest Eestis. Kas põhjalikkus on piisav ja kui palju tegeletakse lahmimisega?

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

20:19

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

19:51

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

17:50

17:21

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

16:44

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

09.01

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

