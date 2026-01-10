"Spordipühapäev" uurib, kuidas olümpiaujula projekt edeneb

Olümpia läheneb vääramatu hooga, "Spordipühapäev" pakub sel nädalal nii sobivalt talviseid kui ka ettevaatavalt suviseid mõtteid.

Koduse kahevõistluse maailmakarikaetapi nädalal räägitakse sellest spordialast ka rubriigis "Teel olümpiale".

Kuidas edeneb projekt olümpiamõõtmetes ujula rajamiseks Tondirabasse? Kas kopp suudetakse maasse lüüa veel sel aastal või jääbki protsess venima?

Juttu tuleb ka spordimeedia objektiivsusest ja analüütilisusest Eestis. Kas põhjalikkus on piisav ja kui palju tegeletakse lahmimisega?

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.