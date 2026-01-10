X!

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

Tennis
Hubert Hurkacz
Hubert Hurkacz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Neljandat korda toimuval tennise United Cup saab pühapäeval kolmanda meistri, finaalis kohtuvad kahel viimasel aastal teiseks jäänud Poola ning esmakordselt edasi pääsenud Šveits.

Poola koondis alustas USA vastu meeste üksikmängus võidukalt, kui Hubert Hurkacz (ATP 83.) alistas Taylor Fritzi (ATP 9.) mõlemas lõppmängus ja võitis kohtumise 7:6 (1), 7:6 (2). Coco Gauff (WTA 4.) kerkis seejärel kangelaseks, kui alistas Iga Swiateki (WTA 2.) lausa 6:4, 6:2.

Otsustavaks paarismänguks saatis Poola platsile spetsialistid Katarzyna Kawa ning Jan Zielinski, kes alistasid Gauffi ja Christian Harrisoni 7:6 (5), 7:6 (3) ning realiseerisid sellega kolmandat aastat järjest finaalikoha.

Poola sai sellega USA-lt eelmise aasta finaali eest revanši, tunamullu tuli otsustavas kohtumises tunnistada Saksamaa paremust. Esimese United Cupi turniiri võitis 2023. aastal samuti USA, kes alistas Itaalia.

Pühapäeval saab United Cup seega ajaloo kolmanda meistri, Poola vastaseks on Šveits, kes polnud enne tänavust turniiri grupist edasi pääsenud. Belinda Bencic (WTA 11.) viis šveitslased Belgia vastu juhtima, kui alistas Elise Mertensi (WTA 18) 6:3, 4:6, 7:6 (0), kuid vanameister Stan Wawrinka (ATP 156.) pidi tunnistama Zizou Bergsi (ATP 42.) paremust tulemusega 6:3, 6:7 (4), 6:3.

Belgia ei teinud otsustavaks paarismänguks vahetust, Šveits saatis väljakule Benciciga koos Jakub Pauli. Esimene sett kuulus Šveitsile tulemusega 6:3, aga Mertens ja Bergs näitasid teises setis võimu ja võitsid 6:0. Otsustavas lõppmängus teenis Šveits aga 4:4 viigiseisult viis punkti järjest ja vormistas 10:5 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

17:21

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

09.01

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

09.01

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

09.01

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

09.01

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

09.01

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

07.01

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

07.01

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

06.01

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

05.01

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

05.01

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:19

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

19:51

HC Panter alistas Riias liiga punase laterna

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

17:50

"Spordipühapäev" uurib, kuidas olümpiaujula projekt edeneb

17:21

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

16:44

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

16:12

Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

15:41

Vonn pani oma kogemused maksma

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

14:34

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

loetumad

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

09.01

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo