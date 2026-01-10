United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

Poola koondis alustas USA vastu meeste üksikmängus võidukalt, kui Hubert Hurkacz (ATP 83.) alistas Taylor Fritzi (ATP 9.) mõlemas lõppmängus ja võitis kohtumise 7:6 (1), 7:6 (2). Coco Gauff (WTA 4.) kerkis seejärel kangelaseks, kui alistas Iga Swiateki (WTA 2.) lausa 6:4, 6:2.

Otsustavaks paarismänguks saatis Poola platsile spetsialistid Katarzyna Kawa ning Jan Zielinski, kes alistasid Gauffi ja Christian Harrisoni 7:6 (5), 7:6 (3) ning realiseerisid sellega kolmandat aastat järjest finaalikoha.

Poola sai sellega USA-lt eelmise aasta finaali eest revanši, tunamullu tuli otsustavas kohtumises tunnistada Saksamaa paremust. Esimese United Cupi turniiri võitis 2023. aastal samuti USA, kes alistas Itaalia.

Pühapäeval saab United Cup seega ajaloo kolmanda meistri, Poola vastaseks on Šveits, kes polnud enne tänavust turniiri grupist edasi pääsenud. Belinda Bencic (WTA 11.) viis šveitslased Belgia vastu juhtima, kui alistas Elise Mertensi (WTA 18) 6:3, 4:6, 7:6 (0), kuid vanameister Stan Wawrinka (ATP 156.) pidi tunnistama Zizou Bergsi (ATP 42.) paremust tulemusega 6:3, 6:7 (4), 6:3.

Belgia ei teinud otsustavaks paarismänguks vahetust, Šveits saatis väljakule Benciciga koos Jakub Pauli. Esimene sett kuulus Šveitsile tulemusega 6:3, aga Mertens ja Bergs näitasid teises setis võimu ja võitsid 6:0. Otsustavas lõppmängus teenis Šveits aga 4:4 viigiseisult viis punkti järjest ja vormistas 10:5 võidu.