Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

Mäesuusatamine
Marco Odermatt
Marco Odermatt Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Mäesuusatamine

Šveitsis Adelbodenis toimunud mäesuusatamise MK-etapil teenis suurslaalomis esikoha Marco Odermatt, Tormis Laine teisele laskumisele ei pääsenud.

Odermatt oli esimesel laskumisel kiireim ning ületas joone ajaga 1.14,40, millega edestas Lucas Pinheiro Braathenit 0,49 sekundiga. Teisel laskumisel said nad täpselt sama aja, mis oli paremuselt kolmas ning Odermatt pälvis koondajaga 2.31,23 oma hooaja kuuenda etapivõidu. Šveitslane on Adelbodeni suurslaalomis võidutsenud viimasel viiel aastal.

Pinheiro Braatheni kaotuseks jäi 0,49 sekundit, esikolmikusse pääses veel Leo Anguenot (+0,68), kes oli teisel laskumisel esimesest kahest vaid 0,02 sekundit aeglasem. Teised konkurendid jäid juba enam kui sekundi kaugusele, esikolmikule järgnesid norralased Timon Haugan (+1,26) ja Henrik Kristoffersen (+1,43).

Tormis Laine sai esimesel laskumisel ajaks 1.18,05, millega pälvis kokkuvõttes 41. koha. Edasipääsust jäi ta 0,99 sekundi kaugusele. "Asjad on nii kaugel, et starti minnes tahaksin ma lõpuks ometi näidata, milleks ma võimeline olen," ütles ta pärast võistlust.

"Raja teine pool oli väga tehniline – palju nukke ja üleminekuid. Tahtsin väga rünnata ja endast kõik anda, aga muutusin lohakaks. Tehnika ei olnud piisavalt puhas: tegin mitu väikest viga ja kaotasin kolmandas sektoris päris palju aega. Viimane sektor enne finišit oli aga eriti jõhker – lähenesin natuke liiga otse ning pidin seetõttu terve aja suuski hoidma ning just see viga maksis mulle karmilt kätte," rääkis ta.

Esmakordselt ajaloos sai mäesuusatamises võistlusraja määrata Eesti. Raja seadis üles Tormise abitreener Ryan Wilson. "Rada oli kindlasti meie tiimile sobiv: pöördeid oli palju. Ühtlasi olid ilmastikuolud keerulist, just sellised nagu olen soovinud. Kõik oli nii kenasti, aga vaatamata headele tingimustele ei õnnestunud täna soovitud sõitu kokku panna," ütles Laine.

Odermatt jätkab 855 punktiga MK-sarjas kindla liidrina, teisel kohal asetsev Marco Schwarz (451 p) jääb enam kui 400 punkti kaugusele. Kolmas on Pinheiro Braathen (408 p), talle järgnevad Loic Meillard (404 p) ja Timon Haugan (400 p).

Pühapäeval peetakse Adelbodenis ka slaalom.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

