TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Oberhofis?

Laskesuusatamise MK-etapil Oberhofis on täna kavas naiste 4x6 km teatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.15. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Eesti teateneliku (nr 17) avavahetust sõidab Susan Külm, teisena läheb rajale Regina Ermits, kolmandana Johanna Talihärm ning ankrunaisena Tuuli Tomingas.

Nii Östersundis kui ka Hochfilzenis sai Eesti naiskond 17. koha. Östersundis võidutses Prantsusmaa nelik, kes võistleb täna koosseisus Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justin Braisaz-Bouchet ja Julia Simon (nr 2).

Hochfilzenis saavutas esikoha Rootsi, kelle koosseisu moodustavad seekord Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Hanna Öberg ja Elvira Öberg (nr 1).

Kodupubliku toetust nautiv Saksamaa saadab võistlustulle Selina Grotiani, Julia Tannheimeri, Janina Hettich-Walzi ja Franziska Preussi (nr 7).

Kokku läheb rajale 19 naiskonda.

