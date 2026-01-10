VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer
Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis jätkub laupäeval meeste 12,5 km jälitussõiduga. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.45. Kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.
Vastavalt neljapäevase sprindi tulemustele pääseb esimesena rajale itaallane Tommaso Giacomel, keda asuvad jälitama sakslane Philipp Nawrath (+0.13), norralane Johannes Dale-Skjevdal (+0.25), rootslane Sebastian Samuelsson (+0.31) ja norralane Martin Uldal (+0.31).
Sprindis mahtus 60 parema hulka ka Kristo Siimer, kes stardib 58. positsioonilt (+2.25).
