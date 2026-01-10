Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

Durant ja Houston Rockets pidid läinud ööl võõras saalis tunnistama Portland Trail Blazersi 111:105 (28:29, 27:27, 22:34, 34:15). Toumani Camara tõi võitjate parimana 25 punkti, Durant vedas Rocketsit 30 punkti ja 12 lauapalliga.

Kuigi kohtumine kaotati, siis pakkus külalistele veidi lohutust kolmas veerandaeg, kus Durant möödus kõigi aegade korviküttide edetabelis legendaarsest Wilt Chamberlainist. Järgmisena on tema sihikul Dirk Nowitzki, kes viskas 31560 punkti. Löögiulatuses on ka Michael Jordan (32292).

KEVIN DURANT PASSES WILT CHAMBERLAIN FOR 7th ON THE ALL-TIME SCORING LIST pic.twitter.com/rcc0DtcwS2 — NBA (@NBA) January 10, 2026

Durantist sai ühtlasi 83. mees liiga ajaloos, kes võtnud vähemalt 8000 lauapalli. Selles arvestuses ta Chamberlaini kindlasti kinni ei püüa, sest Chamberlain hoiab esikohta ületamatuna näiva 23924 lauapalliga.

Kõigi aegade punktitoojate arvestuses esikohta hoidev LeBron James oli samuti sunnitud kaotusega leppima, kui tema koduklubi Los Angeles Lakers alistus kodusaalis Milwaukee Bucksile 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19).

Mängu saatuse otsustas Bucksi tähtmängija Giannis Antetokounmpo, kes pani lõpuminutil Jamesile kulbi ja röövis temalt Lakersi viimasel rünnakul palli.

GIANNIS FORCES THE TURNOVER TO WIN IT FOR THE BUCKS



MILWAUKEE WINS IN LA! pic.twitter.com/AzklbPo5mV — NBA (@NBA) January 10, 2026

Antetokounmpo viskas 21 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis viis korvisöötu. Bucksi resultatiivseim oli 22 punkti toonud Kevin Porter Jr. LeBron James jäi napilt ilma kolmikduublist, kogudes 26 punkti, 10 korvisöötu ja üheksa lauapalli. Luka Doncic lisas omalt poolt 24 punkti ja üheksa tulemuslikku söötu.

Teised tulemused:

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 107:128

Orlando Magic - Philadelphia 76ers 91:103

Boston Celtics - Toronto Raptors 125:117

Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers 105:121

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 116:117

Phoenix Suns - New York Knicks 112:107

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 87:110

Golden State Warriors - Sacramento Kings 137:103