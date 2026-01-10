X!

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis

Vehklemine
Katrina Lehis
Epeevehklemise MK-etapil Fujairah's jõudis Katrina Lehis veerandfinaali, kus oli sunnitud tunnistama vastase paremust.

Lehis (FIE 2.) alistas põhitabeli esimeses ringis Iisraeli esindaja Nicole Feygini (FIE 164.) 15:10. Tema järgmiseks vastaseks oli hiinlanna Junyao Tang (FIE 25.), kellest sai jagu numbritega 15:13.

Kaheksandikfinaalis kohtus Lehis 16-aastase ukrainlanna Alina Dmõtrukiga (FIE 346.) ning võitis kindlalt 15:6. Lehis läks kaheksa parema seas vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga (FIE 7.). Vastane pani oma paremuse maksma tulemusega 15:11.

Santuccio kõrval jõudsid poolfinaali veel 2023. aasta maailmameister, prantslanna Marie-Florence Candassamy (FIE 23.), ameeriklanna Hadley Husisian (FIE 5.) ja korealanna Lee Hye-in (FIE 86.).

Irina Embrich (FIE 12.) pidi avaringis tunnistama šveitslanna Pauline Brunneri (FIE 29.) 15:11 paremust ning Julia Beljajeva (FIE 45.) kaotas itaallannale Federica Isolale (FIE 27.) 13:15.

Võistkondlik turniir toimub pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

