Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis

Irina Embrich (FIE 12.) pidi avaringis tunnistama šveitslanna Pauline Brunneri (FIE 29.) 15:11 paremust ning Julia Beljajeva (FIE 45.) kaotas itaallannale Federica Isolale (FIE 27.) 13:15.

Santuccio kõrval jõudsid poolfinaali veel 2023. aasta maailmameister, prantslanna Marie-Florence Candassamy (FIE 23.), ameeriklanna Hadley Husisian (FIE 5.) ja korealanna Lee Hye-in (FIE 86.).

Kaheksandikfinaalis kohtus Lehis 16-aastase ukrainlanna Alina Dmõtrukiga (FIE 346.) ning võitis kindlalt 15:6. Lehis läks kaheksa parema seas vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga (FIE 7.). Vastane pani oma paremuse maksma tulemusega 15:11.

Lehis (FIE 2.) alistas põhitabeli esimeses ringis Iisraeli esindaja Nicole Feygini (FIE 164.) 15:10. Tema järgmiseks vastaseks oli hiinlanna Junyao Tang (FIE 25.), kellest sai jagu numbritega 15:13.

Epeevehklemise MK-etapil Fujairah's jõudis Katrina Lehis veerandfinaali, kus oli sunnitud tunnistama vastase paremust.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: