X!

Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali

Vehklemine
{{1768030440000 | amCalendar}}
Katrina Lehis
Katrina Lehis Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Epeevehklemise MK-etapil Fujairah's vehkleb naiste individuaalturniiril veerandfinaalis Katrina Lehis.

Lehis (FIE 2.) alistas põhitabeli esimeses ringis Iisraeli esindaja Nicole Feygini (FIE 164.) 15:10. Tema järgmiseks vastaseks oli hiinlanna Junyao Tang (FIE 25.), kellest sai jagu numbritega 15:13.

Kaheksandikfinaalis kohtus Lehis 16-aastase ukrainlanna Alina Dmõtrukiga (FIE 346.) ning võitis kindlalt 15:6.

Lehis läheb kaheksa parema seas vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga (FIE 7.), kes on sarnaselt eestlannale võistkondlik olümpiavõitja. Nende duell algab orienteeruvalt kell 14.15.

Irina Embrich (FIE 12.) pidi avaringis tunnistama šveitslanna Pauline Brunneri (FIE 29.) 15:11 paremust ning Julia Beljajeva (FIE 45.) kaotas itaallannale Federica Isolale (FIE 27.) 13:15.

Võistkondlik turniir toimub pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vehklemisuudised

13:16

Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali Uuendatud

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

10.12

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

08.12

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha

07.12

Lehis sai Vancouveri MK-etapil üheksanda koha

sport.err.ee viimased uudised

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

12:35

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

12:17

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Oberhofis?

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08:40

Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

loetumad

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

09.01

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

12:35

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo