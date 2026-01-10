Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali
Epeevehklemise MK-etapil Fujairah's vehkleb naiste individuaalturniiril veerandfinaalis Katrina Lehis.
Lehis (FIE 2.) alistas põhitabeli esimeses ringis Iisraeli esindaja Nicole Feygini (FIE 164.) 15:10. Tema järgmiseks vastaseks oli hiinlanna Junyao Tang (FIE 25.), kellest sai jagu numbritega 15:13.
Kaheksandikfinaalis kohtus Lehis 16-aastase ukrainlanna Alina Dmõtrukiga (FIE 346.) ning võitis kindlalt 15:6.
Lehis läheb kaheksa parema seas vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga (FIE 7.), kes on sarnaselt eestlannale võistkondlik olümpiavõitja. Nende duell algab orienteeruvalt kell 14.15.
Irina Embrich (FIE 12.) pidi avaringis tunnistama šveitslanna Pauline Brunneri (FIE 29.) 15:11 paremust ning Julia Beljajeva (FIE 45.) kaotas itaallannale Federica Isolale (FIE 27.) 13:15.
Võistkondlik turniir toimub pühapäeval.
