Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali

Irina Embrich (FIE 12.) pidi avaringis tunnistama šveitslanna Pauline Brunneri (FIE 29.) 15:11 paremust ning Julia Beljajeva (FIE 45.) kaotas itaallannale Federica Isolale (FIE 27.) 13:15.

Lehis läheb kaheksa parema seas vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga (FIE 7.), kes on sarnaselt eestlannale võistkondlik olümpiavõitja. Nende duell algab orienteeruvalt kell 14.15.

Kaheksandikfinaalis kohtus Lehis 16-aastase ukrainlanna Alina Dmõtrukiga (FIE 346.) ning võitis kindlalt 15:6.

Lehis (FIE 2.) alistas põhitabeli esimeses ringis Iisraeli esindaja Nicole Feygini (FIE 164.) 15:10. Tema järgmiseks vastaseks oli hiinlanna Junyao Tang (FIE 25.), kellest sai jagu numbritega 15:13.

