TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl on täna kavas Gunderseni meetodil võistlused. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet naiste 5 km murdmaasõidust kell 14.30, enne seda algab kell 14.10 Talispordistuudio. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru ning reporter on Debora Saarnak.

Kuna ilmaolud ei lubanud hüpata ka laupäeval, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Esimeses eelvõistluses tegi parima õhulennu 18-aastane norralanna Ingrid Laate. Tal on koguni minuti ja 12-sekundiline edumaa MK-sarja üldliidri Ida Marie Hageni ees, aga kuna Hagen on oluliselt kõvem suusataja kui Laate, siis kisub võistlus tõenäoliselt tasavägiseks.

Kolmandana saab stardijoonelt minema soomlanna Minja Korhonen (+1.33), kelle järel asuvad võistlustulle sakslanna Jenny Nowak (+1.38) ja austerlanna Katharina Gruber (+1.46).