TÄNA OTSE | Hagen jahib Otepääl teist järjestikust võitu

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl on täna kavas Gunderseni meetodil võistlused. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet naiste hüppevoorust kell 11.45, enne seda algab kell 11.20 Talispordistuudio. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru ning reporter on Debora Saarnak.

Stardinimekirjas on 33 naist ning favoriidina asub võistlustulle MK-sarja üldliider ja reedesel võistluspäeval võidutsenud norralanna Ida Marie Hagen.

Kui ilmaolud ei luba ka laupäeval hüpata, siis kasutatakse neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi. Seal saavutas esikoha norralanna Ingrid Laate ning ta pääseks suusarajale minut ja 12 sekundit enne Hagenit, kes stardiks teisena. Kolmandana saaks stardijoonelt minema soomlanna Minja Korhonen (+1.33).

5 km murdmaasõit algab kell 14.30.