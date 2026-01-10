VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl on täna kavas Gunderseni meetodil võistlused. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet 10 km murdmaasõidust kell 13.40. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru ning reporter on Debora Saarnak.

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni ning ilmaolud ei lubanud neil ka laupäeval hüpata.

Kuna mehed hüppemäele ei pääsenud, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Kristjan Ilves lendas Gunderseni meetodi proovivõistlusel 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti, mis tähendab, et ta alustab täna suusasõitu üheksandalt kohalt, 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi (115,4 punkti).

Schmidi järel asuvad rajale kaasmaalane Johannes Rydzek (+0.08) ja austerlane Thomas Rettenegger (+0.10).

Lisaks Ilvesele on eestlastest võistlustules veel MK-sarja debütandid Fred Gustavson, Ruubert Teder ja Karel Pastarus. Gustavson stardib 52. (+2.56), Teder 55. (+3.01) ja Pastarus 56. kohalt (+3.06).