X!

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt

Kahevõistlus
{{1768025460000 | amCalendar}}
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl on täna kavas Gunderseni meetodil võistlused. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet 10 km murdmaasõidust kell 13.40. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru ning reporter on Debora Saarnak.

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni ning ilmaolud ei lubanud neil ka laupäeval hüpata.

Kuna mehed hüppemäele ei pääsenud, siis kasutati murdmaasõidu stardijärjekorra paika panemiseks neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi.

Kristjan Ilves lendas Gunderseni meetodi proovivõistlusel 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti, mis tähendab, et ta alustab täna suusasõitu üheksandalt kohalt, 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi (115,4 punkti).

Schmidi järel asuvad rajale kaasmaalane Johannes Rydzek (+0.08) ja austerlane Thomas Rettenegger (+0.10).

Lisaks Ilvesele on eestlastest võistlustules veel MK-sarja debütandid Fred Gustavson, Ruubert Teder ja Karel Pastarus. Gustavson stardib 52. (+2.56), Teder 55. (+3.01) ja Pastarus 56. kohalt (+3.06).

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

31.12

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

sport.err.ee uudised

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

13:16

Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

12:35

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

12:17

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Oberhofis?

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08:40

Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

ETV spordisaade, 9. jaanuar

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

09.01

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

09.01

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo