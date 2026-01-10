TÄNA OTSE | Kas Kristjan Ilves sekkub hüppemäel kõrgesse mängu?

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl on täna kavas Gunderseni meetodil võistlused. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet meeste hüppevoorust kell 10.15. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru ning reporter on Debora Saarnak.

Reedel segas kahevõistlejate ühisstardist võistlust tugev tuul, mis ei lubanud sportlasi õhtul hüppetorni.

Kristjan Ilves tegi murdmaasõidus hea etteaste ning saavutas kokkuvõttes kaheksanda koha, mis tähistas tema hooaja paremuselt teist tulemust MK-sarjas. Võidu võttis sakslane Julian Schmid, kelle kõrval jõudsid pjedestaalile veel austerlane Johannes Lamparter ja norralane Einar Luraas Oftebro.

"Suusa poole pealt ootasin, et on veel raskem, sest viimastel päevadel on enesetunne päris halb olnud. Oleme suhteliselt tugevalt treeninud ning me ei ole nüüd suurepärast ettevalmistust just selleks võistluseks teinud. Pigem üritasin jalgu värskena hoida ja lihtsalt proovida ennast kuidagi käima saada. Ei ole isegi väga palju tõmbeid ega intervalle enne võistlust teinud. Tänane võistlus andis head tagasisidet, keha toimis okeilt. Vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi," rääkis Ilves reedese võistluspäeva järel.

"Hüppemäel eeldasin, et olen parem, aga samas vaadates vahesid, siis need olid väikesed. Tuul mängis oma osa, aga ise tundsin, et olin kramplikum kui treeninghüpetel. Nii need kolm-neli meetrit läksid," lisas ta.

Lisaks Ilvesele on eestlastest võistlustules veel MK-sarja debütandid Fred Gustavson, Ruubert Teder ja Karel Pastarus.

Kui ilmaolud ei luba laupäeval hüpata, siis kasutatakse neljapäevase esimese eelvõistluse tulemusi. Ilves lendas Gunderseni meetodi proovivõistlusel 92 meetrit ja teenis 108,5 punkti, mis tähendaks murdmaarajale minekut 28 sekundit pärast liider sakslast Julian Schmidi (115,4 punkti).

10 km murdmaasõit algab kell 13.40.