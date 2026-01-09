Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

20-aastane Narita lahkus kukkumise järel hüppemäelt kanderaamil ja viidi haiglasse, kus tal tuvastati vasaku õla nihestus. Seejuures nihestas Narita sama õlga juba kolmandat korda.

Reede õhtul teatas jaapanlane, et lendab tagasi kodumaale, kus läheb operatsioonile ning jätab ülejäänud hooaja vahele.

"Olen väga pettunud, et ma ei saa hooaega lõpuni teha, kuid kavatsen oma edasise sportlaskarjääri nimel keskenduda õla ravimisele," sõnas Narita pressiteate vahendusel.

Laupäeval on Otepääl kavas Gunderseni meetodil võistlused. Meeste hüppevoor algab kell 10.20 ja naiste hüppevoor kell 11.45.