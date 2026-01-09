X!

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Soome jäähoki kõrgliigas teenis reedel võidulisa nii Robert Rooba kui ka Kristjan Kombe koduklubi.

Rooba ja Kouvola KooKoo alistasid kodujääl eestlase endise tööandja JYP-i 6:1 (0:0, 3:0, 3:1). Rooba andis oma panuse võitu teise perioodi keskel, kui tegi eeltöö Ville Meskaneni väravale. Meskanen sai lõpuks kirja kübaratriki, lisaks näitasid täpset kätt Samuel Valkeejärvi, Kim Nousiainen ja Vilmos Gallo.

Kuopio KalPa oli koduväljakul Vaasa Sportist üle 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). Kristjan Kombe andis väravasöödu võõrustaja viimasele tabamusele, mis tegi seisuks 4:2.

Liigatabelis asub kõrgemal kohal KooKoo, kes on 66 punktiga neljas. KalPa paikneb 59 silmaga kaheksandal real. Laupäeval on eestlaste klubidest uuesti võistlustules KalPa, kui võõrsil kohtutakse JYP-iga.

Toimetaja: Henrik Laever

