X!

Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

Jalgpall
Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa kõrgliigaklubi Manchester City tugevdas koosseisu Ghana päritolu ääreründaja Antoine Semenyoga.

Viimased kolm aastat liigakaaslase Bournemouth'i hingekirja kuulunud Semenyo läks Manchester Cityle maksma 72 miljonit eurot. Ta sõlmis uue koduklubiga viie ja poole aasta pikkuse lepingu ning hakkab kandma särki numbriga 42.

"Kõik teavad tema omadusi, eks? Ta mängis Bournemouth'is erakordselt hästi ja suudab mängida mõlemal äärel. Lisaks suudab ta tänu oma kiirusele ründajana tegutseda ja tunneb Premier League'i. Paljud klubid tahtsid teda, aga ta otsustas meiega liituda," rääkis peatreener Pep Guardiola reedel ajakirjanikele.

26-aastane Semenyo on käimasoleval hooajal 20 liigakohtumisega kirja saanud kümme väravat ja kolm väravasöötu. Premier League'i parimate väravaküttide arvestuses edestavad teda üksnes uus tiimikaaslane Erling Haaland (20 väravat) ja Brentfordi edurivimees Igor Thiago (16).

Semenyo võib oma debüüdi teha juba laupäeval, kui City võõrustab Inglismaa karikavõistluste kolmandas ringis Exeteri.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:49

Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

16:25

Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

15:55

FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08.01

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

08.01

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

08.01

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

sport.err.ee uudised

21:31

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

20:48

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

20:17

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

19:51

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

19:24

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

18:59

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

18:18

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

17:49

Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

17:22

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

16:25

Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

15:55

FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

15:24

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:01

Kristin Kuuba kaotas kodusel turniiril avaringis Uuendatud

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

13:16

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo