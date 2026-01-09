Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

Viimased kolm aastat liigakaaslase Bournemouth'i hingekirja kuulunud Semenyo läks Manchester Cityle maksma 72 miljonit eurot. Ta sõlmis uue koduklubiga viie ja poole aasta pikkuse lepingu ning hakkab kandma särki numbriga 42.

"Kõik teavad tema omadusi, eks? Ta mängis Bournemouth'is erakordselt hästi ja suudab mängida mõlemal äärel. Lisaks suudab ta tänu oma kiirusele ründajana tegutseda ja tunneb Premier League'i. Paljud klubid tahtsid teda, aga ta otsustas meiega liituda," rääkis peatreener Pep Guardiola reedel ajakirjanikele.

26-aastane Semenyo on käimasoleval hooajal 20 liigakohtumisega kirja saanud kümme väravat ja kolm väravasöötu. Premier League'i parimate väravaküttide arvestuses edestavad teda üksnes uus tiimikaaslane Erling Haaland (20 väravat) ja Brentfordi edurivimees Igor Thiago (16).

Semenyo võib oma debüüdi teha juba laupäeval, kui City võõrustab Inglismaa karikavõistluste kolmandas ringis Exeteri.