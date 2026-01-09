Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

St. Pauli pidanuks laupäeval Bundesliga 16. voorus võõrustama RB Leipzigi, aga kodumeeskonna väljak on kaetud suure hulga lume ja jääga.

Klubi selgitas pressiteate vahendusel, et neil ei ole õnnestunud väljakut puhastada ning praeguses seisus on väljak mängijatele ohtlik. Mängu uus toimumisaeg ei ole veel teada.

Reutersi andmeil võivad keerulised ilmastikuolud edasi lükata veel kaks laupäevale planeeritud kohtumist: Berliini Union - Mainz 05 ning Bremeni Werder - Hoffenheim.

Metsa koduklubi asub tabelis 12 punktiga 16. kohal. Karl Jakob Heina leivaisa Werder on 17 punktiga kümnes.