Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

Veerandfinaalis alistas Poola mängudega 2:1 Austraalia. Esimeses üksikmängus oli Iga Swiatek (WTA 2.) kindlalt 6:1, 6:1 parem Maya Jointist (WTA 32.), aga teises üksikmängus sai Alex de Minaur (ATP 6.) 6:4, 4:6, 6:4 jagu Hubert Hurkaczist (ATP 83.).

Otsustavas segapaarismängus alistasid Katarzyna Kawa ja Jan Zielinski 6:4, 6:0 Storm Hunteri ja John Patrick Smithi, tuues Poolale võidu.

United Cupi peetakse neljandat korda ja Poola on alati poolfinaali jõudnud. Esimesel hooajal kaotati nelja parema seas kindlalt USA-le, 2024. aastal jäädi finaalis alla Saksamaale ja mullu kaotati finaalis USA-le.

Seekordses poolfinaalis läheb Poola taas vastamisi USA-ga, kes on tiitlikaitsja. Teises poolfinaalis kohtuvad Šveits ja Belgia. Mõlemad poolfinaalid peetakse laupäeval, võitja selgub pühapäeval.