X!

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

Tennis
Karolina Muchova
Karolina Muchova Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Hooaja esimesel WTA 500 kategooria WTA tenniseturniiril Austraalias Brisbane'is on selgunud kõik poolfinalistid, maailma esireket Arina Sabalenka pole sel aastal veel settigi kaotanud.

Mulluste Austraalia lahtiste meistrivõistluste finaali kordusmatšis sai Sabalenka revanši, alistades ameeriklanna Madison Keysi (WTA 7.) 6:3, 6:3.

Poolfinaalis läheb Sabalenka vastamisi turniiril 11. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 20.), kes lõpetas Kasahstani esindava Jelena Rõbakina (WTA 5.) võiduseeria, võites veidi üle kahe tunni kestnud veerandfinaalmatši 6:2, 2:6, 6:4. Mullu WTA aastalõputurniiril triumfeerinud Rõbakina oli võitnud 13 matši järjest.

Tabeli teisel poolel kohtuvad poolfinaalis neljandana asetatud ameeriklanna Jessica Pegula ja 16. paigutusega ukrainlanna Marta Kostjuk.

Pegula (WTA 6.) oli 6:3, 7:6 (3) üle neutraalse lipu all mängivast Ljudmilla Samsonovast (WTA 17.) ja Kostjuk sai 7:6 (7), 6:3 jagu samuti neutraalse lipu all mängivast Mirra Andrejevast (WTA 9.). Viimati jõudis Kostjuk WTA turniiril nelja parema sekka 2024. aasta kevadel Stuttgardis.

Uus-Meremaal Aucklandis jätkuval WTA 250 kategooria turniiril said samuti poolfinaalpaarid paika. Turniiril esimesena asetatud ukrainlanna Elina Svitolina mängib finaalipääsu eest 18-aastase USA esindaja Iva Joviciga, kel on Aucklandis kolmas asetus. Jovic (WTA 35.) alistas veerandfinaalis 6:2, 7:6 (6) Belgiat esindava Sofia Costoulase (WTA 159.), Svitolina (WTA 13.) sai üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5) jagu britist Sonay Kartalist (WTA 68.).

Neljanda asetusega Filipiinide tõusev täht, 20-aastane Alexandra Eala (WTA 53.) oli 6:3, 6:2 parem poolatarist Magda Linette'ist (WTA 52.) ja kohtub poolfinaalis hiinlanna Wang Xinyuga (WTA 57.), kes sai 6:4, 4:3 eduseisus loobumisvõidu britilt Francesca Jonesilt (WTA 72.).

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

07.01

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

07.01

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

06.01

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

06.01

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

05.01

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

05.01

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

04.01

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

04.01

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

16:25

Tugev lumesadu lükkas St. Pauli liigamängu edasi

15:55

FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

15:24

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

14:41

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

14:01

Kristin Kuuba kaotas kodusel turniiril avaringis Uuendatud

14:00

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

13:16

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

12:48

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

loetumad

17:07

VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo