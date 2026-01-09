Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka
Hooaja esimesel WTA 500 kategooria WTA tenniseturniiril Austraalias Brisbane'is on selgunud kõik poolfinalistid, maailma esireket Arina Sabalenka pole sel aastal veel settigi kaotanud.
Mulluste Austraalia lahtiste meistrivõistluste finaali kordusmatšis sai Sabalenka revanši, alistades ameeriklanna Madison Keysi (WTA 7.) 6:3, 6:3.
Poolfinaalis läheb Sabalenka vastamisi turniiril 11. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 20.), kes lõpetas Kasahstani esindava Jelena Rõbakina (WTA 5.) võiduseeria, võites veidi üle kahe tunni kestnud veerandfinaalmatši 6:2, 2:6, 6:4. Mullu WTA aastalõputurniiril triumfeerinud Rõbakina oli võitnud 13 matši järjest.
Tabeli teisel poolel kohtuvad poolfinaalis neljandana asetatud ameeriklanna Jessica Pegula ja 16. paigutusega ukrainlanna Marta Kostjuk.
Pegula (WTA 6.) oli 6:3, 7:6 (3) üle neutraalse lipu all mängivast Ljudmilla Samsonovast (WTA 17.) ja Kostjuk sai 7:6 (7), 6:3 jagu samuti neutraalse lipu all mängivast Mirra Andrejevast (WTA 9.). Viimati jõudis Kostjuk WTA turniiril nelja parema sekka 2024. aasta kevadel Stuttgardis.
Uus-Meremaal Aucklandis jätkuval WTA 250 kategooria turniiril said samuti poolfinaalpaarid paika. Turniiril esimesena asetatud ukrainlanna Elina Svitolina mängib finaalipääsu eest 18-aastase USA esindaja Iva Joviciga, kel on Aucklandis kolmas asetus. Jovic (WTA 35.) alistas veerandfinaalis 6:2, 7:6 (6) Belgiat esindava Sofia Costoulase (WTA 159.), Svitolina (WTA 13.) sai üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5) jagu britist Sonay Kartalist (WTA 68.).
Neljanda asetusega Filipiinide tõusev täht, 20-aastane Alexandra Eala (WTA 53.) oli 6:3, 6:2 parem poolatarist Magda Linette'ist (WTA 52.) ja kohtub poolfinaalis hiinlanna Wang Xinyuga (WTA 57.), kes sai 6:4, 4:3 eduseisus loobumisvõidu britilt Francesca Jonesilt (WTA 72.).
Toimetaja: Maarja Värv