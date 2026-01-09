Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

24-aastane prantslanna teatas vähem kui kuu aega enne olümpiamängude algust, et ei naase sel hooajal võistlustulle, kuna taastub siiani peapõrutusest, mille sai märtsis, kui MK-etapil karmilt kukkus. "Aega on liiga vähe ja riskid on liiga kõrged," tõdes kolmekordne maailmameister Prantsusmaa meediale antud intervjuus. "Nii et üheskoos meditsiinilise tiimiga otsustasime, et jätan selle hooaja vahele, et ennast hoida ja täielikult taastuda ilma liigseid riske võtmata."

Ledeux olnuks Milano Cortina mängudel pargisõidus ja Big Airis soosikute seas, lisaks olümpia- ja MM-medalitele on tal ka 17 MK-etapivõitu, X-Mängudel on ta saanud viis võitu.