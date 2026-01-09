NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

Kane viis esimese perioodi lõpus Red Wingsi juhtima ning viskas enda teise värava viimase kolmandiku lõpus tühja väravasse. Neist kahest väravast viimane tähendas, et temast sai 50. mängija NHL-i ajaloos, kes jõudnud 500 väravani. Tegevmängijate seas on vaid viis mängijat, kes on visanud rohkem väravaid kui Kane. Red Wingsi mängijatest on ta läbi aegade kuues mängija, kes on selle tähiseni jõudnud.

Axel Sandin-Pellikka, J.T. Compher ja Lucas Raymond lisasid igaüks värava ja väravasöödu, kaks söötu sai kirja James van Riemsdyk. Red Wingsi väravasuul tõrjus John Gibson 23 pealeviset.

Viienda järjestikuse kaotuse saanud Canucksi ainsa värava viskas Jake DeBrusk, Kevin Lankinen tegi 20 tõrjet.

Tulemused:

Boston – Calgary 4:1

Carolina – Anaheim 5:2

Detroit – Vancouver 5:1

Montreal – Florida 6:2

NY Rangers – Buffalo 2:5

Philadelphia – Toronto 1:2 la.

Pittsburgh – New Jersey 4:1

Nashville – NY Islanders 2:1 kv.

Winnipeg – Edmonton 3:4

Colorado – Ottawa 8:2

Seattle – Minnesota 2:3 la.

Las Vegas – Columbus 5:3