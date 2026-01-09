X!

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Igor Pissarev/tennis.ee
Tennis

Andrea Roots ja Maileen Nuudi said Oslo W15 kategooria ITF-i tenniseturniiril kaotuse paarismängu veerandfinaalis ja sellega on nende võistlus läbi.

Neljandana asetatud Roots ja Sevil Juldaševa (Usbekistan) alustasid setivõiduga, aga lõpuks kaotasid Matylda Burylole (Norra) ja Ann Akasha Ceucale (Saksamaa) suhteliselt kindlalt 7:6, 1:6, 5:10, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis oli seisuni 3:3 kummalgi kaks murret, aga siis hakati oma servi hoidma. Kiires lõppmängus olid Juldaševa ja Roots selgelt üle 7:1. Kuid seejärel kandus paremus vastastele. Otsustavas kiires lõppmängus oli viimane tasavägine seis 4:5, seejärel võitsid Burylo ja Ceuca neli punkti järjest.

Nuudi ja Merel Hoedti (Holland) kohtumises kolmandana asetatud Rootsi paariga Isabel Skoog – Ida Johansson oli servimurdeid üsna palju. Hoedt ja Nuudi juhtisid avasetis 4:2, aga pärast seda võitsid oma servil ainult ühe geimi ja nii tuli kaotus 5:7, 2:6.

Toimetaja: Maarja Värv

