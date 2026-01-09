X!

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

Balti meistrikarika nimel on võistlustules kuus naiskonda
Balti meistrikarika nimel on võistlustules kuus naiskonda Autor/allikas: Taavi Verbo/Tallinna FC Flora
Uus hooaeg jalgpalli naiste Balti liigas toob taas vastamisi Eesti, Läti ja Leedu tugevamad naiskonnad. Liiga esimene kohtumine peetakse 8. veebruaril.

Balti meistrikarika nimel on võistlustules kuus naiskonda. Eestit esindavad Tallinna FC Flora ja Saku Sporting, Lätist on võistlustules Riga FC ja FC RFS ning Leedu võistkondadest osalevad Šiauliai FK Gintra ja FK TransINVEST. TransINVEST-i eelmisel hooajal saavutatud teine koht tähendab, et liiga konkurentsist jäi välja varasematel hooaegadel sarjas kaasa teinud Vilniuse MFA Žalgiris, vahendab jalgpall.ee.

Tänavune liigasüsteem on sarnane eelmise hooajaga: liiga esimese poole mängudes ei kohtu omavahel sama riigi naiskonnad. Nii peab iga naiskond kokku neli kohtumist, neist kaks kodus ja kaks võõrsil. Lõplik paremusjärjestus selgub poolfinaalide ja kohamängudega. Poolfinaalides kohtuvad tabeli esimene ja neljas ning teine ja kolmas naiskond. Küll aga ei peeta sel aastal 5.–6. koha mängu. Otsustav finaalkohtumine ja 3.–4. koha mäng on planeeritud 15. augustile.

Hooaja esimene kohtumine mängitakse 8. veebruaril jalgpalliliidu sisehallis, kui Tallinna FC Flora võõrustab RFS-i.

Toimetaja: Maarja Värv

