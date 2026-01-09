X!

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

Jalgpall
Federico Valverde kiiret avaväravat tähistamas
Federico Valverde kiiret avaväravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Hispaania superkarika poolfinaalis võttis Madridi Real linnarivaalilt Atleticolt revanši sügisel liigamängus saadud suure kaotuse eest ning jõudis 2:1 võiduga finaali, kus ootab ees Barcelona.

Real avas skoori 76 sekundiga, kui Federico Valverde saatis palli Atletico väravasse. Kiire avavärav muutis mängu lahtiseks, ent ründajad raiskasid võimalusi ning lisaks hiilgasid postide vahel Jan Oblak ja tema ametivend Thibaut Courtois, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses sööstis kaitsjate vahelt läbi Valverdelt söödu saanud Rodrygo ja kasvatas Reali edu kaheväravaliseks, aga vaid kolm minutit hiljem kärpis Alexander Sörloth vahe jälle minimaalseks. Enamat Atletico siiski ei suutnud, ehkki lõi lõpuks peale 22 korda. Eelviimasel lisaminutil oli Julian Alvarezil hiilgav šanss viigistada, aga argentiinlane põrutas palli väravast kõvasti mööda.

Pühapäevane finaal, mis algab Jeddah's Eesti aja järgi kell 21, toob seega kaasa aasta teise El Clasico. Barcelona ja Madridi Real selgitavad koduse superkarika võitjat omavahelise mänguga neljandat aastat järjest ja ühtekokku kümnendat korda. Kolmest eelmisest finaalist kaks on võitnud Barcelona, kellel on ka läbi aegade 15 finaalivõitu Madridi Reali 13 vastu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

