Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

Monaco sai võõrsil Valenciast jagu 101:92, olles käimasoleval hooajal alles teine külalismeeskond, kes on Valenciast võiduga lahkunud.

Monaco oli väga ühtne tiim: Alpha Diallo tõi 17, Nemanja Nedovic 16, Kevarrius Hayes 15, Jaron Blossomgame ja Mike James kumbki 14 ning Nikola Mirotic 13 punkti. Valencia parim oli Kameron Taylor 18 punktiga, Darius Thompson lisas 17 ja Jean Montero 15 punkti.

Võiduga kerkis Monaco liigatabelis teiseks, lükates Valencia kolmandaks. Mõlemal on kirjas 14 võitu ja seitse kaotust.

Tabelis neljandal real paiknev Istanbuli Fenerbahce sai hooaja seitsmenda kaotuse, kui võõrsil jäädi 81:92 alla Dubaile.

Dubai ridades säras bosnialane Kenan Kamenjas, kes tõi 20 punkti ja võttis 15 lauapalli. Dubai resultatiivseim oli McKinley Wright 22 punktiga. Fenerbahcele tõi Wade Baldwin 21 punkti.

Fenerbahcel on 20 mängust kirjas 13 võitu ja seitse kaotust, Dubai on tabelis kümne võidu ja 11 kaotusega 13. real.

Tulemused:

Madridi Real – Tel Avivi Maccabi 98:86

Valencia – Monaco 92:101

Panathinaikos – Bologna Virtus 84:71

Dubai – Fenerbahce 92:81