X!

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

Korvpall
Pascal Siakam
Pascal Siakam Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Indiana Pacers võõrsil 114:112 Charlotte Hornetsi, lõpetades sellega 13-mängulise kaotusteseeria.

1.26 enne normaalaja lõppu läks Hornets 112:109 juhtima, aga esmalt vähendas T.J. McConnel vahe minimaalseks ja siis viis Pascal Siakam Pacersi punktiga ette. Lõppseisu vormistas Ben Sheppard, tabades kahest vabaviskest ühe. Viimasel sekundil proovis Collin Sexton veel seisu viigistada, aga pall ei läinud korvi.

Võitjate ridades tõi Siakam 30 punkti ja võttis 14 lauapalli, McConnell lisas 23 punkti ja andis kaheksa tulemuslikku söötu.

Ühtlasi oli tegemist Pacersi peatreeneri Rick Carlisle'i karjääri 1000. võiduga treenerina.

Hornetsi parim oli LaMelo Ball 33 punkti ja kaheksa korvisööduga

Minnesota Timberwolves alistas kodusaalis 131:122 Cleveland Cavaliersi, võitjate ridades jõudis olulise tähiseni Anthony Edwards. Nimelt on 24-aastane mängumees nüüd NBA-s visanud 10 000 punkti, temast nooremana on selle tähiseni jõudnud vaid LeBron James ja Kevin Durant. Üldse on vaid viis mängijat jõudnud 10 000 punktini enne enda 25. sünnipäeva.

Timberwolvesi parim oli Julius Randle 28 punkti, 11 lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga, Jaden McDaniels lisas 26 punkti ja võttis viis lauapalli, Edwards tõi lõpuks 25 punkti, andis üheksa korvisöötu ja võttis seitse lauapalli. Cavaliersi resultatiivseim oli 30 punktiga Donovan Mitchell, kes andis ka kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis seitse lauapalli.

Chicago Bullsi ja Miami Heati kohtumine lükati edasi, kuna United Centeri väljak polnud niiskuse tõttu mängukõlbulik.

Tulemused:

Charlotte – Indiana 112:114
Minnesota – Cleveland 131:122
Utah – Dallas 116:114

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08.01

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

08.01

Kullamäe klubi ei saanud grupi liidrile vastu

07.01

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad

07.01

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

07.01

Arvustus. Enden on meile nii Bird kui Magic

07.01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

07.01

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

07.01

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

06.01

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

videod

sport.err.ee uudised

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

loetumad

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo