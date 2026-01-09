Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

1.26 enne normaalaja lõppu läks Hornets 112:109 juhtima, aga esmalt vähendas T.J. McConnel vahe minimaalseks ja siis viis Pascal Siakam Pacersi punktiga ette. Lõppseisu vormistas Ben Sheppard, tabades kahest vabaviskest ühe. Viimasel sekundil proovis Collin Sexton veel seisu viigistada, aga pall ei läinud korvi.

Võitjate ridades tõi Siakam 30 punkti ja võttis 14 lauapalli, McConnell lisas 23 punkti ja andis kaheksa tulemuslikku söötu.

Ühtlasi oli tegemist Pacersi peatreeneri Rick Carlisle'i karjääri 1000. võiduga treenerina.

Hornetsi parim oli LaMelo Ball 33 punkti ja kaheksa korvisööduga

Minnesota Timberwolves alistas kodusaalis 131:122 Cleveland Cavaliersi, võitjate ridades jõudis olulise tähiseni Anthony Edwards. Nimelt on 24-aastane mängumees nüüd NBA-s visanud 10 000 punkti, temast nooremana on selle tähiseni jõudnud vaid LeBron James ja Kevin Durant. Üldse on vaid viis mängijat jõudnud 10 000 punktini enne enda 25. sünnipäeva.

Timberwolvesi parim oli Julius Randle 28 punkti, 11 lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga, Jaden McDaniels lisas 26 punkti ja võttis viis lauapalli, Edwards tõi lõpuks 25 punkti, andis üheksa korvisöötu ja võttis seitse lauapalli. Cavaliersi resultatiivseim oli 30 punktiga Donovan Mitchell, kes andis ka kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis seitse lauapalli.

Chicago Bullsi ja Miami Heati kohtumine lükati edasi, kuna United Centeri väljak polnud niiskuse tõttu mängukõlbulik.

Tulemused:

Charlotte – Indiana 112:114

Minnesota – Cleveland 131:122

Utah – Dallas 116:114