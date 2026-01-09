VAATA OTSE | Ilves on Otepääl hüppevooru eel kümnendal kohal

10 km ühisstardist murdmaasõidus olid kaks paremat norralased, kui Jens Luraas Oftebro edestas venda Einar Luraas Oftebrod 6,5 sekundiga, kolmas oli MK-sarja üldliider, austerlane Johannes Lamparter, kaotades Jens Luraas Oftebrole 7,4 sekundiga.

Ilves finišeeris kümnendana, 35 sekundit pärast Jens Luraas Oftebrod. "Võib-olla kaotasin natuke teisel ringil pea, üritasin rohkem kui kehas oli. Aga samas ma ütlen, et halva tundega ei oleks sinna ette nagunii jaksanud minna vedama. See esimene ring võib-olla maksis natuke rohkem, kui arvasin – sealt ettepoole rabelemine. Muidu kokkuvõttes hea sõit, aga kui esimesel ringil ette punti sain, oleks pidanud lihtsalt natuke puhkama seal ja tuules olema, mitte kohe vedama minema," rääkis Ilves ERR-ile.

"Tundsin, et keha toimis suhteliselt hästi, aga lihtsalt neljanda ringi lõpus tõmmati selline käik peale, keha jäi veidi seisma. Aga esimene sõit üle pika aja, suhteliselt okei. Tavaliselt peale esimest võistlust hakkavad asjad veel paremaks minema, aga jõhker veremaitse on küll praegu suus, pole ammu sellist pingutust olnud."

Kolm Eesti noormeest tegid MK-debüüdi, Fred Gustavson finišeeris 54. (+3.22,3), Ruubert Teder 55. (+3.24,0) ja Karel Pastarus 56. kohal (+4.18,1).

Hüppevõistluse algus on kell 17.30, aga juhul kui tuul ei lase võistlust läbi viia, kasutatakse neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi. Seal tegi parima tulemuse austerlane Thomas Rettenegger, Ilves sai 15. koha, jäädes Retteneggerist maha 17,8 sekundiga. Gustavson oli 51., Pastarus 54. ja Teder 57.

Küsimusele, kui optimistlik ta on, et hüppevõistlus toimub, vastas Ilves: "Aus vastus – mitte väga. Tegin hommikul veidi soojendusjooksu ka mäel, seal puhus niimoodi, et niisama oli ka raske püsti seista. Arvan, et täna ja ka homme on väga keeruline. Homme on natuke lubavam, aga eks vaatab. Loodetavasti kui mitte täna, siis homme saame uuesti hüpata."

"Praegu lähen sellise mõttega, et võtan lõdvestusest maksimumi, üritan süüa ja puhata ja olen valmis hüppemäele minema, aga ma arvan, et natuke naiivne on uskuda, et me täna hüppame," lisas ta.

Vaata Ilvese, Gustavsoni, Tederi ja Pastaruse intervjuusid murdmaasõidu järel: